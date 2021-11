Agenzie, viaggi e polizze: scopri il meglio del Focus Assicurazioni su TTG Magazine

11:31

Una nuova sensibilità e attenzione dei consumatori circa l’importanza di dotarsi di polizze di viaggio, soluzioni più tailor made, le novità delle principali compagnie assicurative. Sono questi alcuni dei temi principali del Focus Assicurazioni, inserito nell’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche con la digital edition. Scoprite i servizi salienti in questa breve rassegna.

Pubblicità

Assicurazioni, una nuova sensibilità per chi viaggia

Il 2021 delle assicurazioni di viaggio ha sancito l’avvio di una fase di riorganizzazione, che prevede la messa a sistema delle novità adottate per i prodotti di tutela del viaggiatore, con possibili effetti di rafforzamento persino sui dati pre-pandemia. L'aspetto più rilevante è l'accresciuta sensibilità del consumatore circa l'importanza delle polizze viaggio… (continua nella digital edition)



Viaggi e polizze in agenzia: verso un prodotto più personalizzato

Se la spinta al mercato prodotta dal virus sta divenendo palese, non va neppur trascurato il ruolo giocato dalle autorità governative e istituzionali nell'accentuare mediaticamente il messaggio di dotarsi di polizze viaggio ‘adeguate’, accertandosi cioé della loro validità in tutti quei casi particolari non sempre ben valutati in fase di partenza… (continua nella digital edition)



I4T: “Difficili le stime”

Sino a quando non saranno disponibili statistiche significative sull'andamento della pandemia, le assicurazioni di viaggio dovranno basarsi su 'budget' indicativi. Per Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, il rischio di quarantena resta il più importante fattore di condizionamento del mercato odierno… (continua nella digital edition)



Allianz Partners: “Continuiamo a innovare”

Cresce ancora il mercato domestico delle assicurazioni. Grazie al lancio della polizza 'Globy per l'Italia' e alla nuova offerta concordata con Italo, Allianz Partners guadagna terreno fra chi sceglie di viaggiare in Italia sia con la propria auto che col treno, o in generale con mezzi pubblici... (continua nella digital edition)



Webins, crescono le polizze, ma aumentano anche i costi

I massimali della assicurazioni di viaggio rischiano d'impennarsi. Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance Service e fondatore del portale webins.it, lancia l'allarme in vista di un 2022 dalle tinte fosche… (continua nella digital edition)



Ergo e la spinta delle vacanze sulla neve

Con l’obbligo di dotarsi dal 1° gennaio 2022 di un’assicurazione Rct (Responsabilità civile verso terzi) per sciare in Italia, introdotto per decreto legislativo lo scorso febbraio, la programmazione delle vacanze bianche sta ridando ossigeno al mercato di settore. “È chiaro che il fatturato delle assicurazioni neve non è comparabile a quello generato dalle coperture per i viaggi di lungo raggio, ma sta sicuramente dando una mano in un periodo di transizione ancora difficile… (continua nella digital edition)