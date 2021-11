08:35

In una sola settimana il Green pass potrebbe aver cambiato radicalmente rotta. Il Certificato Verde era lanciato in un primo momento come un ‘facilitatore’ per i viaggi, ma aveva poi preso un’altra via. E ora si prepara a un’altra modifica.

Questa settimana il Governo ha varato le nuove regole per il trasporto pubblico e per treni, navi e traghetti. Con una stretta in particolare sui servizi ferroviari. Tra le novità, il controllo del Green Pass prima dell’accesso ai binari e la possibilità di fermare i treni in caso di sospetta positività.



Green Pass 2G

Ma la vera novità è l’ipotesi di adottare il Green Pass ‘alla tedesca’, ovvero il 2G: il modello teutonico prevedrebbe il libero accesso ad alberghi e ristoranti solo per i vaccinati e i guariti e non per chi ha ottenuto il Green Pass tramite tampone.



Secondo le ipotesi però questo tipo di restrizione dovre scattare solo in zona rossa o arancione.



A tutto questo si aggiunge la partita sullo Stato di emergenza, per il quale si starebbe studiando la proroga fino alla prossima estate.



Una situazione in rapida evoluzione che potrebbe cambiare già nelle prossime settimane.