Le agenzie alle prese con una complessa stagione invernale sul prossimo numero di TTG Magazine

Con l’avvicinarsi delle vacanze di Natale e Capodanno, in agenzia di viaggi si sperava di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo, ma le speranze dell’apertura di nuove mete a lungo raggio e di spostamenti più agili all’interno dei confini europei sono al momento congelate.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online a partire da lunedì 22 novembre, le agenzie di viaggi raccontano come continui a pesare un clima di grande incertezza, di regole in continuo divenire e di normative difficili da tenere sotto controllo, che rendono l’attività nei punti vendita caotica e discontinua.



