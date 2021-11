di Remo Vangelista

Tante, troppe incertezze. Lo dicono le agenzie, quelle che da sempre raccontano il settore in tempo reale, senza filtri. Incertezza che si riflette anche nelle prenotazioni che da qualche giorno stanno prendendo la curva in discesa.

Nel TTG Magazine in distribuzione abbiamo cercato di ricostruire cosa sta avvenendo sul mercato con interviste e inchieste capaci di spiegare la situazione. Siamo passati dalla fiducia e dall’entusiasmo alla preoccupazione di nuove restrizioni. I tour operator guardano con sospetto alle dichiarazioni del politico di turno perché ormai si attendono di tutto e sono pronti a tutto.



Salvo che sopportare un’ennesima chiusura del ministro della Salute Roberto Speranza, che pare dominare su tutto quanto sfiora il turismo.



I media

In mezzo a tutto questo i tg hanno ripreso a “battere” sul Covid riportandolo sui servizi di apertura. Tra manifestazioni, divieti e allarmi da mezzo mondo. Questo mentre in altri Paesi cercano di salvaguardare l’industria turistica senza concedere comunque spazio all’azzardo. In mezzo, al centro della contesa, vi sono media generalisti che montano servizi capaci di spaventare i consumatori. Quelli che disfano sconsolati la valigia e cancellano le vacanze di fine anno. Non possiamo tornare indietro di un anno. Serve freddezza e analisi. Meno parole e proclami inutili.



