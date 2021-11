08:35

La nuova centralità delle agenzie, l’inverno visto dai network e i piani di Bluvacanze. La ribalta dei Siti Unesco italiani e la trasformazione postpandemica degli aeroporti, sempre più tecnologici e attenti alla gestione degli spazi. Questi alcuni dei temi trattati sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition. In questa rassegna, alcuni dei principali servizi pubblicati sul giornale:

Agenzie al centro della ripresa

Una nuova centralità per le agenzie di viaggi anche nella gestione dei flussi incoming e nella fornitura di servizi per il turismo italiano che, con la pandemia, ha riscoperto l'Italia… (continua nella digital edition)



Lo sprint di Natale fa sperare le agenzie

L'inverno visto dai network sta seguendo un copione tutto sommato standard, con la rincorsa in vista del Natale e il periodo delle festività a concentrare la maggior parte delle richieste. A non essere per nulla regolare è invece lo scenario circostante… (continua nella digital edition)



Bluvacanze e “la nuova via”

"Si tratta di un'operazione di largo respiro". Il ceo del Gruppo Bluvacanze Domenico Pellegrino commenta il business plan quinquennale che prevede investimenti anche su Going… (continua nella digital edition)



Siti Unesco, la risorsa italiana

Sostenibilità e digitalizzazione al centro della Borsa Culturale del Turismo, organizzata da Mirabilia Network e Italian Exhibition Group… (continua nella digital edition)



L’aeroporto del futuro è ora

Dagli aeroporti del tempo a quelli dello spazio. La rivoluzione digitale sta modificando le categorie della percezione della mobilità, basata sempre meno sulla 'velocità' degli spostamenti e molto più sulla 'virtualizzazione' del contatto… (continua nella digital edition)