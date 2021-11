Come far ripartire l’incoming, i consigli di Fiavet Lazio

di Amina D'Addario

09:45

I turisti stranieri languono. Ma guai ad attendere passivamente il loro ritorno. È l’incoming uno dei temi al centro del congresso Fiavet Lazio in corso a Grottaferrata e seguito da TTG Italia come media partner. “Il primo strumento per contrastare l’immobilismo - spiega la consigliera dell'associazione con delega all’incoming Alberta Sale - è la diversificazione. Se siamo abituati a lavorare con i russi non possiamo aspettare che il vento cambi, dobbiamo riuscire a individuare i Paesi che ci stanno dando fiducia e aggredire questi mercati”.

Anche in momenti di crisi bisogna poi investire sulla presenza all’estero. “Oggi siamo ridotti a un sito internet che non basta a far passare la nostra personalità. Per questo è importante avere uffici di rappresentanza, persone che all’estero firmano contratti in esclusiva con noi e garantiscono la nostra presenza fisica quando noi non riusciamo a esserci”.



Infine le nuove clausole contrattuali. “La rigidità - sostiene Sale - non paga, bisogna tranquillizzare i partner e adottare condizioni flessibili soprattutto in tema di annullamenti causa forza maggiore. Il messaggio che dobbiamo dare è: prima prenotami, poi nel momento in cui accade qualcosa ne veniamo fuori insieme”.