14:39

A Firenze il turismo è già avanti di un passo. Sede della tredicesima edizione del Buy Tourism Online, il principale evento italiano di networking per il turismo digitale, il capoluogo toscano ha sviluppato un’offerta territoriale che lo pone non solo al vertice della classifica italiana delle città digitali, ma ne fa anche il modello ideale dell’innovazione.

La rete di hi-tech infopoint

“Nonostante gli effetti della pandemia abbiano colpito maggiormente la nostra destinazione in quanto polo d’arte internazionale - ha dichiarato Cecilia Del Re, assessore al Turismo di Firenze - la risposta è consistita nel ridurre il divario fra le figure del turista e del cittadino, partendo da una rete di hi-tech infopoint che integrano le risorse dell’area metropolitana ai circuiti del centro storico. La città ha così messo in luce una sua identità ancor più articolata, grazie alla quale siamo fra le top 10 Best in Travel 2022 di Lonely Planet per capacità di decentrare il turismo attraverso temi insoliti e a guida comunitaria”.



È inoltre in elaborazione un piano per fare di Firenze la Città della Conoscenza e della Formazione, puntando proprio su quel target under 30 che, oltre ad averla eletta meta ideale di studio, è oggi il principale fruitore degli Uffizi, di Palazzo Strozzi e di tutte le risorse cittadine legate ai linguaggi contemporanei.