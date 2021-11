Se una destinazione passa in elenco E, il vademecum di Fiavet Lazio

09:46

Cosa succederebbe se una destinazione oggi venduta dalle agenzie passasse all'improvviso nell’elenco E? A riflettere su una delle eventualità più temute dalla distribuzione organizzata è stato l’avvocato Federico Lucarelli durante il Congresso organizzato dalla Fiavet Lazio e seguito da TTG Italia come media partner.



“Quando mi è stato posto questo tema, ho approfondito l’ipotesi che una volta acquistato il pacchetto il passaggio nell’elenco E potesse essere addebitato al consumatore. Purtroppo - ha spiegato il consulente legale - questo non è possibile, perché abbiamo una direttiva pacchetti che è una normativa consumeristica, che prevede in maniera esplicita l’impossibilità di scrivere il testo contrattuale tra l’organizzatore e il consumatore in modo deteriore rispetto ai diritti del Codice del Turismo”.

La strada da seguire

In altre parole, ha proseguito Lucarelli, non è possibile che il cliente “rinunci a far valere il caso di forza maggiore che è tra i diritti non rinunciabili".



Ma qual è allora la strada che le agenzie di viaggi devono percorrere? “Bisogna necessariamente modificare l’approccio con i fornitori. Non è possibile che ci sia un organizzatore primo responsabile giuridico ed economico che si fa carico di tutto il rischio”.

Amina D'Addario