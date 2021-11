Irap: il taglio potrebbe arrivare solo nel 2022

12:01

Il taglio all’Irap potrebbe essere ‘limitato’. L’ipotesi sarebbe attualmente allo studio, dal momento che l’Irap sarebbe uno dei principali terreni di scontro per quanto riguarda la manovra finanziaria.

Come riporta ilsole24ore.com il taglio potrebbe essere applicato solo nel 2022, almeno in una prima fase. Sul tavolo ci sarebbero due idee: la prima è quella di un taglio ‘verticale’, cioè l’abolizione in base alla forma giuridica dell’impresa; la seconda è un taglio ‘orizzontale’ ovvero con una soglia di fatturato sotto la quale far scattare la misura.



Per quanto riguarda l’Irpef, invece, ci sarebbe una maggiore convergenza, con il passaggio da 5 a 4 scaglioni, una ridefinizione delle aliquote e un riordino delle detrazioni, che assorbirebbero anche il famoso bonus Renzi.