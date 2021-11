inCruises International apre una filiale in Italia

14:02

Sbarca in Italia inCruises International, club di viaggi che ha lanciato ufficialmente la sua nuova filiale aziendale in Italia. In questo modo gli associati del programma per partner indipendenti di inCruises in Italia saranno ora in grado di operare senza restrizioni e di godere di tutti i benefici dell’intero programma inCruises.

La nuova filiale italiana apre ai partner indipendenti di questa nazione la possibilità di offrire l’intero programma dell'azienda senza limitazioni. Si prevede che questo ampliamento darà impulso all'economia di quest'area, offrendo alle persone la possibilità di avviare e sviluppare una propria attività che aiuta a viaggiare più spesso e con più profitto.



All'evento del taglio del nastro a Roma hanno preso parte il ceo di inCruises Michael Hutchison insieme al direttore per lo sviluppo territoriale di inCruises Italia, Antonella Borlotti. Erano presenti anche i principali leader di tutto il mondo, tra cui i partner indipendenti di inCruises Paolo Morresi, Silvia Spataccini, Luigi Camerlingo, Alla Yushchenko e Fabio Imbrò.