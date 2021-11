08:02

È previsto per domani alle ore 15 il webinar che Viaggiare mette in campo insieme a TTG Italia per svelare alle agenzie tutte le potenzialità di Simplicity, il sistema b2b che consente di prenotare voli di linea, hotel, treni e autonoleggi.



Una piattaforma tecnologicamente avanzata nata per offrire tutti i servizi del gds con i vantaggi di una interfaccia grafica semplificata, senza canone, nessuna fee per il rilascio della biglietteria, multidevice ed emissione automatica h24.

"Lavorando al fianco delle agenzie - spiega Andrea Zangelmi, responsabile coordinamento e sviluppo progetto di Viaggiare - abbiamo capito che era divenuto sempre più necessario implementare questo strumento e così, grazie all'aiuto di un valido team, siamo riusciti a sviluppare nuove funzionalità che rendono la nostra piattaforma davvero intuitiva, snella e utilizzabile anche su smartphone in qualsiasi parte del mondo". A. D. A.



Per partecipare all'appuntamento basta cliccare qui e compilare il modulo online