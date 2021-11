12:39

Proroga della cassa integrazione per tutto il 2022, frazionamento delle perdite di esercizio in almeno cinque anni, contenimento dei costi del personale di rientro dalla Cig, e poi ancora la proroga del preammortamento dei finanziamenti agevolati e un sostegno alla liquidità delle aziende.

Sono queste le richieste del C.T.O. , il Comitato Turismo Organizzato al Governo per sostenere il comparto in questo momento di grande incertezza.

"Necessari provvedimenti urgenti"

“Nella rilevazione che avevamo condotto in ottobre a TTG Travel Experience – sostiene Luca Ruco responsabile CTO San Marino -, in un clima di fiducia anche economica, era emersa una propensione a partire piuttosto alta, ma purtroppo la quarta ondata cambia di nuovo le carte in tavola”.



Ruco si auspica che il governo prenda provvedimenti urgenti dal lato della liquidità, perché “tra penali di cancellazioni e altre perdite, come nel 2020, anche per il 2021 vedo sempre più complicato il resistere di operatori con perdite ingenti, operatori che ricordo occupano oltre 400 famiglie e hanno nello storico 162 milioni dì fatturato annuo oggi rimasto a poco meno di 20 milioni”.