Smartbox: un cofanetto regalo per le vacanze di Natale

09:21

Si chiama ‘Buon Natale!’ il nuovo cofanetto proposto da Smartbox come parte della gamma ‘Special Edition’, che include altri cinque cofanetti per regali personalizzati.

È infatti il destinatario del dono a scegliere il tipo di esperienza da provare, grazie a una card che gli consente di registrarsi sull’app o sul sito Smartbox e scoprire le idee tra cui scegliere. Idee che comprendono una cena gourmet, oppure un momento di relax in Spa o ancora una notte in hotel o un’attività all’insegna dell’avventura.



La validità dei cofanetti è di 3 anni e tre mesi e la disponibilità è garantita tutto l’anno per i soggiorni, con la facilità nella scelta data dal nuovo motore di ricerca e da un accordo con una piattaforma di booking online. I cofanetti sono prenotabili online sul sito web o l’App Smartbox ed è sempre possibile effettuare gratuiti cambi illimitati. Gli Smartbox sono acquistabili anche in formato e-box con un voucher digitale che si ottiene in soli 30 minuti.