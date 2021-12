Le mete del Natale, l’inverno di Club Med e Creo: scopri il meglio di TTG Magazine

11:43

La rosa delle mete raggiungibili per le feste di fine anno, le nuove rotte internazionali attivate sulla Penisola dalle compagnie aeree. E ancora, i piani di Club Med e del nuovo tour operator di Pesaro, Creo, per l’inverno. Questi alcuni dei temi trattati sul Focus Capodanno, pubblicato sull’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile online nella digital edtion. In questa rassegna, alcuni dei principali servizi:

Capodanno: la verità in agenzia

Frena il booking sulle mete internazionali, mentre si preferisce scegliere il prodotto domestico, più sicuro… (continua nella digital edition)



Viaggi invernali, la rosa delle mete

Sarà un Capodanno non particolarmente facile quello che è alle porte, con la recrudescenza del virus che sta iniziando a preoccupare mezza Europa e che rischia di vanificare una parte dei tentativi di ripartenza… (continua nella digital edition)



Da Vueling a Transavia: le new entry dei cieli italiani

Le mete estere tornano a farsi spazio nei piani degli italiani per la fine anno e, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, le compagnie aeree ricominciano a collegare l'Italia al resto del mondo… (continua nella digital edition)



Club Med, sport e relax al sole o sulla neve

Grazie ai corridoi turistici Covid free, il sogno di una vacanza al sole o sulla neve non è più solo utopia e in Club Med non si è mai smesso di lavorare per proporre alcune delle mete top per il mercato italiano… (continua nella digital edition)



Il Natale a lungo raggio di Creo

Nel suo primo anno di attività, il tour operator di Pesaro guarda lontano e presenta alle agenzie di viaggi un'offerta ampia e interessante per il periodo di Natale e Capodanno… (continua nella digital edition)