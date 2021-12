09:21

L’emergenza sanitaria non è ancora finita e occorrono nuovi fondi per aiutare un settore in ginocchio da molti, troppi mesi. La consapevolezza arriva dallo stesso ministro del Turismo Massimo Garavaglia che, dal palco dell’assemblea generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (Omt), osserva come necessariamente vadano trovate delle risorse “per dare una mano ancora", con un intervento "più corposo" nella legge di bilancio.

"I corridoi aperti - sottolinea il minsitro - hanno grande successo, le Maldive sono sold out. Il problema è che sono pochi e questa coda del virus e queste varianti rischiano di ritardare la ripresa”. Per correre ai ripari, spiega Ansa, la proposta già avanzata è quella di "mantenere per il turismo i fondi già stanziati per il settore", ovvero "i residui del bonus vacanze, che sono di diverse centinaia di migliaia di euro".



Una misura che, secondo Garavaglia, ha funzionato fino a un certo punto, perché “se sono avanzati i soldi vuol dire che non funzionava poi così bene, e quindi è giusto e sacrosanto che restino lì per rifinanziare misure che invece hanno funzionato", come "gli aiuti per i tour operator e gli agenti di viaggi".

La linea è dunque quella di andare verso la "continuità, con misure già consolidate e anche facili da riattivare".