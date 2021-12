Cento studenti in viaggio in Italia, Suite Travel sigla accordo con la Wharton School

13:14

Suite Travel è stata scelta dall'Italian Club della Wharton School of the University of Pennsylvania per l'organizzazione del viaggio che la prossima primavera porterà cento studenti dell'Mba a scoprire la Penisola in un itinerario che sarà anche occasione di incontri istituzionali con aziende e diplomatici.

"Dopo mesi di lavoro e trattative - ha commentato Giada Marabotto, cofondatrice della startup turistica lanciata insieme ad Antonella Ruperto - sono onorata e orgogliosa che il presidente dell'Italian Club abbia scelto Suite Travel come partner per la delicata organizzazione di un viaggio così importante, in un periodo decisamente complicato per gli spostamenti di gruppo".



I cento giovani arriveranno in Italia il prossimo maggio e per loro, ha spiegato Marabotto, "abbiamo disegnato un itinerario ricco di attività fra Roma, la Puglia e Matera". Un viaggio che alternerà momenti di scoperta e attività esperienziali a incontri "con gli head hunter di aziende e diplomatici che vorranno conoscerli". A. D. A.