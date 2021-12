Nuovo sito e nuova linea di comunicazione per Aidit Federturismo Confindustria

15:12

Restyling del sito e una nuova comunicazione per Aidit, l’Associazione italiana distribuzione turistica, aderente a Federturismo Confindustria. In un momento di così grandi difficoltà per tutto il settore del turismo organizzato, Aidit ha deciso di investire sull’area comunicazione per consolidare e migliorare il supporto alle agenzie associate e fornire informazioni corrette utili a tutto il comparto.

Pubblicità

Il nuovo portale presenta una grafica più contemporanea e leggibile per restare continuamente aggiornati sulle ultime notizie relative all’intera filiera dell’industria del turismo. Il sito è stato sviluppato con il contributo di soggetti sia interni che esterni, è già fruibile, ma nel corso del tempo i contenuti saranno ulteriormente arricchiti.



“Il nuovo sito internet, rinnovato nel design e con una nuova struttura e ottimizzazione dei contenuti, vuole offrire a tutti gli associati un utile strumento di informazione, in cui condivideremo tutte le nuove iniziative, i servizi, gli eventi, gli articoli” spiega Claudio Cassarà, vicepresidente di Aidit Federturismo Confindustria.



Aidit ha inoltre deciso di affidare la comunicazione all’agenzia Asitnews.