Mister Holiday, trend di crescita per il network in Aip

08:47

Cresce l’interesse del mercato nei confronti di Mister Holiday, rete di agenzie che ha fatto della formula di associazione in partecipazione la sua carta vincente e che oggi conta 75 punti vendita a cui si affiancano 15 personal travel agents.

“Il mercato ci sta rivalutando e premia la nostra consolidata esperienza nell’Aip, formula che ci contraddistingue ormai da 18 anni. Il nostro modello è basato sullo sviluppo di un rapporto di fiducia reciproca con gli associati: forniamo loro tutti gli strumenti necessari per essere competitivi e vendere, senza vincoli a lungo termine e, soprattutto, valorizziamo le iniziative imprenditoriali individuali” dice Fabio Bignotti, responsabile commerciale Mister Holiday.



Proprio la formula contrattuale proposta sul mercato è alla base del trend di crescita della rete che è in procinto di annunciare nuove aperture.



“Riceviamo manifestazioni di interesse sia da parte di agenzie indipendenti, sia da parte di affiliati ad altri gruppi – prosegue Bignotti – che dimostrano di apprezzare anche la competitività del prodotto e dei servizi offerti, a cominciare dagli accordi commerciali con i principali tour operator e dalla partnership con Volonline, basata su programmazione tailor made, flight consolidation e tool b2b2c Volonclick. Puntiamo molto anche sulla tecnologia, con diversi software e piattaforme di prenotazione e una suite di strumenti per il digital marketing: tool per la gestione di liste nozze e liste regali online, sistemi per l’invio centralizzato di sms, social media, app con notifiche push per i clienti e la possibilità di ottenere un sito internet personalizzato”.



Positivo altresì il riscontro sul fronte dei personal travel agents, soluzione proposta anche in forma temporanea agli agenti di viaggi che hanno la necessità di contenere i costi, nell’ottica di tornare al negozio non appena le condizioni esterne lo renderanno possibile.



“Nell’Aip si cresce insieme, anche per questo abbiamo eliminato da oltre un anno le fee di affiliazione e abbiamo condiviso con gli associati il 50% dei ristori ricevuti – conclude Laura Sandrini, ceo Mister Holiday -. Il nostro impegno è costante e siamo sempre accanto agli agenti per fornire formazione, assistenza professionale e tutti gli strumenti necessari per affrontare questo momento”.