Travelport integra i contenuti Ndc di Iberia, Vueling e British Airways

10:56

Travelport e Iag hanno siglato un accordo di distribuzione che consentirà alle agenzie di viaggio collegate al gds di accedere ai contenuti di Aer Lingus, British Airways, Iberia e Vueling tramite Ndc.

Attraverso la piattaforma Travelport +, si legge su preferente.com, le compagnie aeree saranno in grado di offrire alla distribuzione una maggiore varietà di contenuti, inclusi gli Additional Price Points e una maggiore selezione di servizi ancillari. Inoltre saranno in grado di commercializzarli attraverso strumenti di vendita digitali innovativi, come le vetrine intelligenti. A. D. A.