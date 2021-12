Travel&Hospitality Vision 2022 by IEG: dopo Aosta, il workshop arriva in Piemonte

11:37

La Travel&Hospitality Vision 2022 by IEG approda in Valle d’Aosta. Dopo la presentazione di ottobre - in anteprima, come ogni anno - a TTG Travel Experience, le cinque tematiche che muoveranno la sensibilità dei viaggiatori fino al 2025 sono state dettagliatamente analizzate in due appuntamenti riservati agli operatori del settore turistico valdostani.

A seguito della prima giornata formativa svoltasi online il 25 novembre, il 2 dicembre i professionisti del comparto si sono dati appuntamento ad Aosta per un workshop applicativo in presenza che ha visto una platea particolarmente motivata e partecipativa. Una sessione operativa utile a declinare e mettere in pratica le cinque tematiche della Travel&Hospitality Vision 2022, al fine di aggiornare le strategie di prodotto e di comunicazione on e off-line.



Alle imprese del territorio sono state fornite indicazioni per valorizzare e ri-raccontare la propria realtà in modo efficace e innovativo grazie all’apporto della semiotica, su cui la Vision stessa si fonda. Una serie di approfondimenti, dunque, su concetti, parole, linguaggi visivi e grafici da seguire per realizzare e costruire un prodotto coerente e in linea con la nuova domanda di viaggio.

Le due giornate di lavori per gli operatori del turismo della Valle d’Aosta sono state realizzate in collaborazione con la Chambre Valdôtaine.



Per il 2022 altri workshop di presentazione e applicazione della Travel&Hospitality Vision 2022 by IEG sono già in programma a Cuneo, area Monterosa-Laghi-Alto Piemonte, Torino, Asti ed Alessandria.



P.T.V.