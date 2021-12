Super Green Pass: scattano i primi controlli

14:02

Oggi debutta il Super Green Pass e, contestualmente, scattano anche i primi controlli, dal momento che le nuove norme impongono il certificato anche per il trasporto pubblico.

Da Milano a Napoli sono le forze dell’ordine e i controllori hanno iniziato le verifiche a campione sui mezzi pubblici. Secondo le prime informazioni, riportate da ilsole24ore.com, non risultano comunque code.



Diverse le modalità messe in atto, dai controlli sulle pensiline fino a quelli al momento della discesa dai mezzi. Ovviamente, sono anche scattate le prime multe.



Tra le novità della giornata, la richiesta del Green Pass anche per il passaggio dello Stretto di Messina.