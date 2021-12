Corbari, Fiavet Lazio: “Dopo il Covid, il ruolo delle agenzie sarà più centrale”

13:14

"Il mercato americano ha già assorbito e superato il cambio di paradigma legato all'avvento di internet. È per questo che sono convinto che dopo la pandemia il ruolo delle agenzie di viaggi sarà sempre più centrale". Il presidente della Fiavet Lazio Stefano Corbari invita a guardare all'evoluzione del mercato d'oltreoceano per leggere il futuro della distribuzione della Penisola.

"Il ritornello delle agenzie destinate a scomparire negli Stati Uniti è durato qualche stagione, poi il mercato si è diviso nettamente tra coloro che hanno poche pretese e prenotano online e chi invece vuole la garanzia del professionista che dà assistenza e può risolvere gli imprevisti". Una situazione analoga, secondo Corbari, a quella vissuta oggi con la pandemia dalle agenzie italiane. "Quando c'è stato un problema siamo stati noi a mantenere i contatti con tutta la filiera dei fornitori e a risolvere le criticità. Il cliente credo che questo abbia cominciato a capirlo, ma è chiaro - ha aggiunto - che questo ruolo devono ora riconoscerlo anche le istituzioni e i fornitori".



Soprattutto i vettori che con la pandemia, ha proseguito Corbari, "hanno compreso non solo quanto siamo capillari, ma anche che non sono in grado di gestire tutto". A.D.A.