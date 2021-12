CartOrange: si impenna la richiesta di preventivi per gli Stati Uniti

12:50

"Non appena sono state riaperte le frontiere le ricerche per i viaggi negli Usa su Google sono cresciute esponenzialmente e anche il lavoro dei nostri consulenti riflette questa realtà”. A parlare così è il responsabile commerciale di CartOrange Marco Ferrini (nella foto), che conferma la grande voglia degli italiani di tornare a viaggiare negli States.

Secondo l’analisi CartOrange, infatti, nel mese di novembre gli Usa sono stati infatti la meta preferita per i clienti dell’azienda di consulenti di viaggio: +60% per i preventivi su questa destinazione rispetto al mese precedente superando, in termini di volumi, Maldive, Dubai e Caraibi (mete aperte già da alcuni mesi) e l’Italia stessa.



“Abbiamo ripreso a confermare un numero incoraggiante di viaggi Usa ogni giorno, con partenze per le feste natalizie o pianificate per la primavera-estate - prosegue Ferrini -. Gli Stati Uniti sono la prima grande destinazione extra Ue che ha riaperto al turismo e la risposta del mercato ha dimostrato grande fiducia: per questo auspichiamo che si prosegua sulla strada delle riaperture ragionate e dei corridoi turistici, fondamentale per la ripresa del settore”.



In questo momento, aggiunge, il ruolo dei professionisti del settore “nell’orientare e assistere i clienti è fondamentale”.

La destinazione più richiesta per l’inverno e le feste è New York, seguita da Miami e Florida, ideali anche per i viaggi in famiglia. Dai mesi primaverili tornano i self drive, che piacciono soprattutto alle coppie, con i classici itinerari nei parchi nazionali dell’Ovest e negli stati del Sud (con partenza da New Orleans, Nashville, Memphis). La durata media per i soggiorni a New York è di 5 giorni, per i viaggi a tappe di 12.