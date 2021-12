08:03

“Abbiamo bisogno di risposte in tempi rapidi, altrimenti il settore collasserà a breve”. Pier Ezhaya, presidente Astoi, non usa mezzi termini: a margine dell’evento che ieri ha radunato le associazioni di categoria ai microfoni di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, mette in chiaro come la situazione del turismo organizzato sia tutt’altro che serena.



Secondo Ezhaya al comparto servirebbero altri corridoi, da aprire verso le destinazioni che hanno una situazione epidemiologica e vaccinale migliore.