09:38

In agenzia di viaggi arriva il nuovo modello di pricing targato Costa Crociere. Si tratta di un piano semplificato e con diverse soluzioni e che consente di creare una maggiore personalizzazione per il cliente finale.

“Con questo sistema di pricing proseguiamo nella direzione che abbiamo intrapreso con il recente lancio del nostro nuovo posizionamento, ovvero quella della massima valorizzazione dell’esperienza dei nostri ospiti e del lavoro dei nostri partner – spiega Carlo Schiavon (nella foto), country manager Italia di Costa Crociere –. Non c’è dubbio, infatti, che un sistema di prezzi più chiaro ed esaustivo ci consenta di far scegliere sempre più consapevolmente ai nostri clienti la formula più rispondente alle loro esigenze e di valorizzare ulteriormente il servizio di consulenza offerto dagli agenti di viaggi”.



Il nuovo sistema

Il modello di pricing Costa sarà d’ora in poi articolato in tre offerte trasparenti e facili da comunicare, senza alcun costo “nascosto”, con quote di servizio e tasse sempre incluse. Si parte dalla tariffa basic My Cruise, che comprende nel prezzo anche le quote di servizio e la scelta della cabina e del turno per la cena. La tariffa superiore All-Inclusive comprende invece My Drinks, il pacchetto compreso nel prezzo con l’accesso a caffetteria, bibite e a una selezione dei migliori vini e cocktails in qualsiasi momento della giornata. Chiude il pacchetto Super All-Inclusive che include nel prezzo anche My Explorations, che consente ai clienti di scegliere tre escursioni, di cui una di una giornata intera.