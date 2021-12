Jelinic, Fiavet:

di Amina D'Addario

"Se lo Stato non tutela il nostro patrimonio imprenditoriale, il rischio è che i grandi gruppi internazionali si accaparrino i nostri gioielli di famiglia". A fare luce sull'altra faccia della crisi del turismo è stata la presidente di Fiavet Ivana Jelinic in occasione della conferenza stampa "Non c'è più tempo".

"Viste le tante difficoltà che le imprese stanno vivendo, il pericolo - ha indicato Jelinic - è che gli operatori stranieri vadano a acquistare a cifre molto basse tutti gli asset del nostro comparto. Muovendosi non solo per acquisire i pezzi delle nostre aziende più importanti, ma anche per spingere alla chiusura quelle più piccole".



La concorrenza dell'online

Ma a pesare sulla fragilità del tessuto imprenditoriale è anche la concorrenza 'sleale' delle piattaforme online "con tutta la loro economia che - sottolinea il presidente - se ne va all'estero, non più a disposizione dell'economia reale".