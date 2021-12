07:40

Dalla A di Amzallag Eyal alla D di Diana Massimo, passando dalla B di Benati Francesca o Brunetti Stefano e dalla C di Curzi Danilo e Colombo Bruno. Senza dimenticare Apicella Adriano o Bocca Bernabò o ancora Debellini Graziano. Parte oggi il primo viaggio alla scoperta dei 50 personaggi dell’anno selezionati dal direttore di TTG Remo Vangelista che potete trovare all’interno di TTG Yearbook 2021, il numero speciale del nostro magazine, disponibile anche online sulla Digital edition, con i fatti e i personaggi che hanno lasciato il segno in quest’anno molto difficile per tutto il comparto turistico.



Nelle pagine del giornale troverete piccoli ritratti dei 50 personaggi con le motivazioni che hanno portato alla loro scelta, l’impronta che hanno lasciato in questi 12 mesi, gli eventi che li hanno in qualche modo portati alla ribalta. Buona lettura.



