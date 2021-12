Ritratti da ricordare

di Remo Vangelista

07:50

Storie, interviste e inchieste. Siamo andati a rivedere la cronaca del 2021 per scovare 50 personaggi, con l'obiettivo di raccontarli e metterli in fila. Sfruttando tutta l'informazione TTG Italia, partendo dal nostro magazine e dall'agenzia di stampa.

I personaggi li troverete in rigoroso ordine alfabetico, senza fare classifiche di merito. Abbiamo descritto uno spaccato di un'industria che lotta ogni giorno per ritagliarsi uno spazio nel "cuore" del Governo.



A Palazzo Chigi alcuni esponenti della compagine ministeriale sembrano al momento un po' distratti e le varie tematiche sul turismo non incontrano grande attenzione.



All'interno di questo speciale I 50 personaggi di TTG coprono tutta l'industria e ognuno di loro è entrato di diritto per idee, progetti o dichiarazioni in grado di andare oltre il solito giro di parole quotidiano.



Un racconto che troverete su tutti i nostri mezzi di informazione partendo dal giornale TTG, la nostra storia che da lunghe stagioni accompagna e commenta il mercato.



Buona lettura