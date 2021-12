Nuovo presidente per Aidit Lombardia: è Massimo Colombo

12:50

Aidit ha un nuovo presidente per la Lombardia. È Massimo Colombo, imprenditore turistico a Varese da 15 anni, che succede a Corrado Lupo, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi due anni.

Massimo Colombo è socio Aidit da aprile 2020 ed ha collaborato con il presidente uscente nelle attività di relazione con gli organi nazionali e istituzionali, a livello regionale e locale, in una fase della vita dell’associazione resa intensa e problematica dal perdurare della crisi pandemica.



“La sua introduzione nel tessuto imprenditoriale, le sue qualificate esperienze istituzionali, la competenza turistica e la straordinaria passione con cui segue da sempre la realtà socio-economica lombarda, rendono Massimo Colombo un valore aggiunto per Aidit e per l’intero sistema della distribuzione turistica” commenta Domenico Pellegrino, presidente nazionale di Aidit Federturismo Confindustria.