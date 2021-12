14:03

Il rinnovo della cassa integrazione per i lavoratori del turismo ci sarà. Lo ha assicurato il ministro Massimo Garavaglia a margine della conferenza stampa di Federalberghi sulle vacanze di Natale degli italiani.

“Ne ho parlato con il ministro Orlando che è d’accordo e quindi - ha detto Garavaglia - il rinnovo della cig ci sarà. Il prolungamento per il settore turismo è certo ed è anche una cosa ovvia”.



Garavaglia ha poi confermato l’obiettivo di ampliare il numero di corridoi turistici. “Quelli aperti sono ancora pochi, mentre sarebbe opportuno aprirne qualcuno in più. Penso a Cuba, Oman, Thailandia. Non sono numeri enormi, ma comunque - ha aggiunto - aiuterebbero i tour operator a fare un po’ di fatturato. È qualcosa di fattibile e auspicabile”.