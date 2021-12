Gabetti Short Rent lancia la ‘linea neve’

08:00

Chalet di lusso per gli amanti del turismo invernale nelle località più esclusive di Italia, Francia e Svizzera. G Rent, che opera con il marchio Gabetti Short Rent, lancia la linea dedicata al prodotto neve. Un totale di 90 strutture in destinazioni come Cervinia, Cortina d’Ampezzo, Selva di Val Gardena, Courmayeur e Zermatt.

Emiliano Di Bartolo (nella foto), amministratore delegato di G Rent Spa, commenta: “La nuova linea neve ci permette di ampliare in maniera importante la nostra offerta, andando ad aggiungere a ville e appartamenti di lusso in Italia e all’estero anche esclusivi chalet situati nelle più rinomate località di montagna. In questo modo, riusciamo a dare nuovo slancio alla nostra linea di business Luxury Houses che offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent”.



Un’operazione portata avanti “con uno slancio ottimistico in un momento delicato come quello che stiamo vivendo”, sottolinea ancora l’a.d.. Che aggiunge: “Ci auguriamo di poter dare un contributo importante al rilancio del settore turistico in Italia, offrendo un servizio di alto standing sempre all’insegna del comfort e della sicurezza, in un periodo in cui occorre mantenere comunque un’attenzione all’emergenza pandemica”