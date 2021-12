di Amina D'Addario

“La proroga della Cig è un’ottima notizia, ma il fatto che a pochi giorni dalla scadenza non abbiamo ancora alcuna misura già predisposta ci lascia di nuovo perplessi”. Il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi commenta così il prolungamento annunciato dal ministro Garavaglia della cassa integrazione per i lavoratori del turismo.

Uno strumento provvisorio, spiega, che va ora aggiornato. “È da 20 mesi che chi lavora nel nostro settore percepisce il 45% dello stipendio. Questa condizione poteva essere sopportata per qualche mese, ora chiediamo che si possa raggiungere almeno l’80%”.



Ma Rebecchi evidenzia anche come la paura della variante Omicron abbia “congelato” tutte le richieste. “La domanda si è fermata, ma quello che allarma ancora di più è che anche i clienti che stavano progettando viaggi per la primavera non stanno confermando”.



Urgente, quindi, secondo il presidente di Assoviaggi, semplificare quanto più possibile le regole in vigore. “I corridoi turistici - evidenzia - hanno meccanismi che scoraggiano. Bisogna assolutamente diminuire il numero di tamponi richiesti”.



Senza contare le difficoltà crescenti anche sul fronte dei viaggi in Europa, diventati più complicati. "Ogni Paese - sottolinea Rebecchi - sta adottando modalità d’ingresso differenti e con il cambio continuo delle regole si rischia di far ricadere sulle agenzie una responsabilità enorme”.