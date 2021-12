08:03

Arriva il decreto che implementa il fondo di garanzia 2021 per i voucher. Con un avviso pubblicato sul sito del Ministero del Turismo si annuncia il via alla misura volta a tutelare i consumatori che hanno ricevuto un voucher per una cancellazione covid.

Il fondo, che ha una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, è stato progettato per risarcire i consumatori in caso di default del fornitore che ha rilasciato il voucher, nel caso in cui il voucher stesso non sia stato utilizzato o rimborsato.



La presentazione della domanda

Le domande per gli indennizzi possono essere inoltrate attraverso la procedura telematica aperta a questo indirizzo. Per accedere è necessario disporre delle credenziali Spid2 o Cns. La distinta dovrà poi essere firmata digitalmente. Gli indennizzi saranno erogati entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine.



Sarà anche disponibile un servizio di helpdesk all’indirizzo mail helpdesk.bandi.minturismo@infocamere.it o al numero di telefono 06.64892120. Il servizio sarà attivo fino al 31 dicembre dal lunedì al venerdì (escluse le feste nazionali) dalle 9 alle 17 e il 31 dicembre dalle 9 alle 12.



I risarcimenti possono essere richiesti anche da agenzie di viaggi e tour operator nel caso in cui si siano resi cessionari del voucher dal consumatore.