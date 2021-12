Arriva la proroga per stato di emergenza e green pass rafforzato

14:45

Il termine si sposta al 31 marzo. Questa la data fino alla quale il Governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza e che porta con sé il prolungamento di tutta una serie di norme che regolano ormai da quasi due anni la vita degli italiani, insieme alle funzioni del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

Come riporta ilsole24ore.com a essere prorogato è stato anche il sistema a colori delle Regioni, ovvero quello che può limitare gli spostamenti e le aperture delle attività sulla base dell’andamento epidemiologico e alla situazione degli ospedali.



Prorogato fino al 31 marzo anche il super Green Pass anche in zona bianca; in un primo momento la misura sarebbe dovuta scadere il 15 gennaio.