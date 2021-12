Bancomat obbligatorio: potrebbero arrivare le multe

09:22

L’obbligo c’era già da tempo, ma le multe non erano mai state applicate. La legge infatti già da diversi anni imponeva agli esercenti di accettare pagamenti tramite Pos, ma non erano mai state messe in atto sanzioni per chi non adempiva.

Ora invece le cose potrebbero cambiare, alla luce d un emendamento formulato in base alle proposte ‘bipartisan’ di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega) al decreto Recovery approvato ieri in Commissione Bilancio della Camera.



Secondo l’emendamento, riporta corriere.it, dal 1 gennaio 2022 esercenti e professionisti che rifiuteranno pagamenti elettronici incorreranno in una multa che partirà da 30 euro più il 4% del valore del prodotto o servizio acquistato.