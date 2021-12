Federturismo chiede la proroga del bonus terme

11:42

Arriva la richieste di una proroga per la fruizione del bonus terme da parte di Federterme Fedeturismo.

“Alla luce delle nuove limitazioni per effetto della variante Omicron che provocano una diffusa incertezza tra gli italiani riteniamo che la richiesta di Federterme al Governo di prorogare la fruizione del bonus terme, una misura fortemente voluta e di grande successo, vada nella giusta direzione e verso il rilancio di un settore che duramente colpito stava ripartendo bene” dice la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli.



Secondo Lalli, si tratta di “un incentivo che ha generato un grande interesse anche tra la clientela non tipicamente termale e che favorisce non solo l’industria termale, ma tutto il turismo”. La proroga viene richiesta per consentire a tutti i cittadini di poter usufruire del bonus.