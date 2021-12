Aiav agevola l’accesso al credito: un nuovo servizio per gli associati

10:33

Parte il nuovo servizio di Aiav per agevolare l’accesso al credito agli associati. L’Associazione Italiana Agenti di Viaggio, in collaborazione con Il Salvagente e Contributi Europa, lancia un servizio che fornisce un aggiornamento in tempo reale sui bandi e sulle altre forme di finanza agevolata disponibili per il turismo e le Pmi a livello europeo, nazionale, regionale e comunale.

“La nostra associazione di categoria ha sempre anteposto la concretezza dei fatti ai proclami – spiega in una nota Fulvio Avataneo, presidente di Aiav (nella foto) -. In una delle sue ultime dichiarazioni Garavaglia ha lasciato intendere che potrebbero esserci ancora degli aiuti, ma la stagione dell’erogazione dei fondi ‘a pioggia’ sta terminando. Con il Pnrr l’attenzione si sposterà verso le aziende che dimostreranno progettualità e determinazione nell’uscire dalla crisi. È quindi fondamentale predisporsi a cogliere nel modo migliore le opportunità derivanti da questo nuovo modello”.



Come funziona il servizi

Gli associati possono ora consultare l’elenco dei bandi in qualsiasi momento attraverso un link sul portale dell’associazione. Per ogni bando è pubblicata una scheda informativa di sintesi ed è possibile richiedere una consulenza base gratuita.



Un sistema di alert via e-mail segnala, inoltre, le iniziative potenzialmente più interessanti in funzione della sua area geografica di riferimento e della sua tipologia di impresa. In caso di interesse, Aiav mette a disposizione un team di professionisti specializzati che possono supportare gli associati nella fase di presentazione dell’istanza.