Quattro regioni a rischio arancione a gennaio

13:03

Man mano che passano i giorni la situazione per le prossime settimane si fa più chiara. E secondo le stime sono quattro le regioni che rischiano di passare in arancione all’inizio del prossimo anno.

Si tratta, come riporta corriere.it, di Veneto, Friuli Venezia Giulia, la Liguria e la Calabria. Procede, intanto, anche la campagna di vaccinazione, che potrebbe influire sui dati delle prossime settimane.



Le previsioni arrivano per lo più dagli stessi presidenti di Regione sulla base dell’andamento e del trend previsionale.



In base alle ultime regole, il passaggio alla zona gialla avviene nel caso in cui l’incidenza dei nuovi casi superi quota 50 per 100mila abitanti e la percentuale di ricoveri ordinari oltrepassi il 15% dei posti disponibili, mentre quella delle terapie intensive deve oltrepassare il 10%. L’arancione scatta invece tra i 150 e i 250 casi ogni 100mila abitanti, l’occasione delle terapie intensive al 20% e quella in area medica il 30%.