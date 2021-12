10:07

Le agenzie di viaggio spagnole guardano al 2022 con maggiore speranza, dopo aver concluso un 2021 in cui i segnali di ripresa sono stati troncati dalla comparsa di nuove varianti e dall'incertezza causata dai cambiamenti dei Governi in termini di restrizioni.

Come riportato da Preferente, la percezione degli operatori del settore consultati da Observatur sull'ultimo semestre non è stata particolarmente positiva. Valutando tuttavia la situazione della propria agenzia, il giudizio è un po' meno negativo. In particolare, il 55% del campione analizzato riconosce che la situazione nel secondo semestre dell'anno sia stata sfavorevole, mentre solo il 22% afferma che sia stata positiva. Ma per il 2022, rispetto ad altri esercizi, gli agenti di viaggi spagnoli che hanno una percezione positiva delle rispettive attività sono aumentati notevolmente, passando dal 15% dello scorso anno al 33% di quest'ultima indagine.



Il 44% si aspetta stabilità e solo il 23% un peggioramento. In termini di occupazione, non ci sono grandi cambiamenti rispetto all’analisi di un anno fa. Solo l'11% ritiene che nei prossimi sei mesi si migliorerà; il 64% prevede una certa stabilità e il 25% teme che la diminuzione di posti di lavoro continui.

Dove c'è una differenza schiacciante è nei prezzi. Solo il 6% dei professionisti ritiene che ci sarà un miglioramento, mentre il 41% prevede un peggioramento. Un anno fa, 21 agenti su 100 consultati indicavano quest'ultima opzione.