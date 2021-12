Le agenzie Coop sbarcano in Veneto: debutto oggi a San Donà di Piave

15:50

Apre oggi a San Donà di Piave la prima agenzia Viaggi Coop, l’insegna di Robintur Travel Group. Il punto vendita apre all’interno del Centro Piave e sostituice la Panama Tour, operativa dal 1998. sempre del gruppo turistico Coop Alleanza 3.0.

L’agenzia, come si legge in una nota, può contare su una superficie di 70 m1 e un bacino di oltre 40mila abitanti.



“Con le Viaggi Coop – sottolinea il presidente di Robintur Travel Group, Stefano Dall’Ara – portiamo anche i viaggi ‘nel carrello della spesa’”. E aggiunge: “In un momento ancora difficile per il turismo, siamo convinti dell’importante ruolo di servizio delle agenzie Viaggi Coop, che possono essere un punto di riferimento fondamentale per chi vuol viaggiare serenamente, grazie a una selezione di strutture vantaggiose, qualificate e con protocolli rigorosi”.