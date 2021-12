Dall’irpef alle bollette a rate: come cambia la manovra

17:21

La legge di Bilancio in dirittura d’arrivo. Ultime mosse per la manovra cui spetta il compito di consentire all’Italia di riagganciare la ripresa e far fronte alle difficoltà.

Tra i punti principali, come spiega ilsole24ore.com, c’è la riforma dell’Irpef e la lotta al caro bollette.



Uno dei punti focali è la riforma del Fisco, con una revisione dell’Ipref che vedrebbe cancellata l’aliquota del 41% e la revisione degli scaglioni. Secondo il piano si avrà il 15% per i redditi fino a 15mila euro, 25% per i redditi dai 15 ai 28mila euro, 35% tra i 28 e i 50mila euro e 43% per i redditi più alti.



Ma non basta: sarebbe anche cancellata l’Irap per 835mila autonomi tra professionisti e ditte individuali. Ritoccate anche le detrazioni, con l’assorbimento del bonus Irpef.



Bollette a rate

Nella manovra trova spazio anche la rateizzazione delle bollette per le famiglie, con 10 rate per gli importi di luce e gas delle fatture emesse da gennaio ad aprile. Ma è già iniziato il pressing per inserire la rateizzazione anche a favore delle imprese.



Inoltre sono previste alcune sforbiciate sugli oneri sia per le famiglie sia per le imprese.



Prevista anche una stretta contro i ‘falsi stage’, oltre al rinnovo degli sconti contributivi per le Pmi che assumono nei primi tre anni.