In caso di positività al test molecolare o antigenico, i viaggiatori che arrivano in Italia devono sostenere le spese di isolamento fiduciario. È quanto prevede il testo del Decreto Natale, pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 25 dicembre.

Si tratta di una modifica dell’ultimo minuto. Inizialmente, infatti, scrive Corriere.it, il pagamento a carico dei viaggiatori non era inserito nella bozza esaminata dal Consiglio dei ministri.



L’articolo 11 - ‘Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale’ - dispone che “in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico al viaggiatore si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i Covid Hotel”.



La misura segue e integra, quindi, l’ordinanza firmata poche settimane fa dal ministro della Salute Roberto Speranza per contrastare la diffusione della variante Omicron.



Stato di emergenza e altre misure

Con il Decreto Natale è stato inoltre prorogato lo Stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.



Tra le altre disposizioni, l’obbligo di mascherina all’aperto, anche in zona bianca. Richiesta, invece Ffp2 per per entrare in cinema, teatri, stadi e sui mezzi di trasporto di ogni genere.



Vietati fino al 31 gennaio eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto, mentre dal 30 dicembre l’accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il super Green pass.