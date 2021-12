Zilio, Columbus: “La speranza per il 2022 è di avere più destinazioni e sostegni”

14:05

“La speranza per il 2022 è di avere più destinazioni e sostegni affinché il patrimonio di tante aziende nel turismo non venga disperso”. Questa la richiesta che avanza alle istituzioni Ivano Zilio (nella foto), presidente di Primarete e patron di Columbus Tour operator.

Per superare l’incertezza e supportare la distribuzione, Zilio propone anche il lancio “di una campagna a livello nazionale verso il consumatore”. Un modo per “far passare il messaggio che andare in agenzia è conveniente perché, oltre a trovare dei veri e propri esperti del viaggio, i clienti troverebbero anche le informazioni sulle misure sanitarie applicate dalle varie destinazioni”.



Nell’attesa, l’azienda si è attivata per garantire operatività, nonostante le restrizioni. “In questo anno e mezzo – spiega Zilio - non ci siamo mai fermati nonostante lo stop forzato della pandemia. Il nostro staff ha capito quanto è importante stare attivi e vicini in questo momento alle agenzie”.



Grandi gli sforzi anche per garantire la programmazione a Capodanno, che quest’anno conta una new entry: l’Arabia Saudita. “Ci siamo concentrati sui Paesi dov’è consentito recarsi. Il nostro lavoro è stato come uno slalom tra Maldive, Mauritius, New York, Giordania, che aveva avuto un ottimo successo anche di gruppi, ma che con grande stupore oggi è stata tolta dalla lista D, con un danno enorme per tutto il comparto”. Columbus è inoltre Dmc diretto su Dubai e Abu Dhabi. “E questo - precisa Zilio - ci ha permesso di offrire varie combinazioni di pacchetti con ingresso all’Expo 2020 e un ottimo risultato di gruppi e individuali”.