Neuroscienze e turismo: ecco come cambia il marketing nell’industria dei viaggi

08:47

Qual è il rapporto tra neuroscienze e turismo? La tecnologia ha cambiato i comportamenti d'acquisto del viaggiatore, sempre più orientato al web per scegliere e prenotare le proprie vacanze. Persuadere e motivare sono dunque le parole-chiave del settore, affiancate ovviamente all'universo digital.

Non è un caso, infatti, che cresca il numero delle società che si dedicano allo studio delle abitudini di shopping delle persone, soprattutto se esposte a offerte via internet e chiaramente via social media. "Molte strutture ricettive hanno scelto la rete come mezzo principale per rendere più visibile la propria proposta turistica", ha dichiarato Luca Vescovi, ceo di NeuroWeb Design a rainews.it. "Questo ha intensificato la competizione, motivando a dare maggior ascolto ai bisogni del cliente per spingerlo all'acquisto".



Un marketing dunque, che diventa emozionale e fondato su elementi di psicologia allo scopo di creare una customer experience efficace.