Kern, Expedia:

11:27

“L’estate del 2022 sarà probabilmente la più grande estate di tutti i tempi, anche se con alcuni Paesi ancora chiusi al turismo o soggetti a forti restrizioni”. Peter Kern, ceo di Expedia Group, si lascia andare all’ottimismo tratteggiando un futuro più roseo rispetto a un presente pieno di incertezze sul fronte della pandemia.

“Penso che ne usciremo significativamente migliorati come industria” aggiunge, specificando come la sfida sarà quella di adattarsi al cambiamento della domanda.

“La sfida più grande per le Ota, in generale, è prendersi cura del cliente per rassicurarlo sulla situazione Covid. Le persone stanno cercando di capire come proteggersi e per questo le richieste più frequenti sono ormai quelle relative alla pulizia e alla tutela sanitaria degli ospiti. Inoltre i continui cambiamenti delle normative dei Governi sconcertano e confondono il cliente e creano anche problemi alle aziende, che devono essere pronte a innalzare il livello del servizio".



"Cerchiamo tutti - aggiunge Kern, come riportato da Travel Weekly - di fare del nostro meglio per prenderci cura del viaggiatore e spero che il settore prenda questo come l’occasione per dire: ‘Cosa possiamo fare per migliorare l'esperienza del cliente?’. Una domanda non facile, dal momento che c’è ancora un discreto numero di regole e processi antiquati che rendono tutto più complicato di quanto dovrebbe essere”.