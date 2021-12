Uvet rinnova la cassa integrazione per tutte le società del gruppo

12:26

Il gruppo Uvet ha rinnovato gli ammortizzatori sociali per tutte le società controllate. Lo comunica Filcams Cgil in una nota nella quale si conferma la volontà del gruppo, manifestata nel perfezionamento degli accordi di rinnovo degli ammortizzatori sociali, di mettere in atto un forte impegno sul mantenimento dell'occupazione.

“Uvet – si legge nella nota - conferma quindi di continuare a investire sia sul versante business travel che sul leisure, smentendo i rumors che si sono sviluppati nelle scorse settimane intorno al destino della Settemari, oggi parte di Uvet Viaggi, il cui fermo temporaneo resta legato a un atteggiamento di saving dei costi in una fase difficile del mercato”.



Anche Uvet condivide con le organizzazioni sindacali la richiesta di una proroga degli ammortizzatori in deroga, in linea con l'avviso comune di settore sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Fto lo scorso 29 dicembre.



“L'andamento della pandemia – conclude la nota - continua ad avere un impatto enormemente negativo sulla possibilità delle persone di spostarsi, sia per lavoro che per piacere: serve quindi un ulteriore impegno di Governo e Parlamento per tutelare l'occupazione e la competitività di aziende la cui infrastruttura principale è fatta di persone con le loro professionalità e competenze, la cui dispersione, oltre che un dramma sociale, rappresenterebbe anche un danno irreparabile al sistema Italia”.