Un anno intenso, fatto di timide ripartenze, attese e incertezza il 2021. L’arrivo dei vaccini non è bastato a liberare il turismo organizzato e il genere umano dalla pandemia di Covid-19. La variante Omicron ha spazzato via le speranze di una ripartenza invernale e i Paesi ancora arrancano, fra aperture e precipitose marce indietro, alla ricerca di una ripresa che sembra sfuggire ad ogni passo.



In questo contesto, gli ultimi dodici mesi hanno rappresentato una vera prova di resistenza per il settore dei viaggi, costretto a riorganizzarsi continuamente per adattarsi a regole frammentarie e modificate all’ultimo minuto.



Le notizie più lette

Non stupisce, quindi, che le notizie più lette dell’anno su ttgitalia.com abbiano riguardato l’adozione di nuovi strumenti pensati per migliorare il tracciamento e favorire la ripresa delle economie, come il Green Pass; le novità normative e i protocolli di prevenzione adottati dalle singole destinazioni per far fronte alla diffusione delle varianti.



Ma non sono mancati i personaggi: dal patron dei Viaggi del Ventaglio Bruno Colombo, scomparso lo scorso febbraio; al ministro Roberto Speranza, al centro delle cronache di settore per le sue ordinanze, spesso contestate dagli operatori del turismo.



Nella nuova puntata di 'Gente di Viaggi' - il podcast di TTG - ripercorriamo i temi che più hanno interessato i nostri lettori.



