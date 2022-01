Pagamenti in contanti: da questo mese il tetto è 1.000 euro

09:21

Nuovo tetto per i pagamenti in contanti. Il primo gennaio la soglia è passata da 2.000 a 1.000 euro. La somma massima che potrà essere trasferita verso aziende o altre persone è ora di 999,99 euro.

I pagamenti con importi superiori ai 1.000 euro devono essere effettuati attraverso mezzi tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito, di debito o prepagate).



La nuova soglia è prevista dal decreto 124 del 26 ottobre 2019, collegato alla manovra 2020 varata dal Governo Conte Bis.



Le sanzioni per chi non rispetta il tetto massimo prevedono la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, con conseguenti controlli da parte del Fisco, e il versamento di una multa pari al limite fissato per i pagamenti in contanti.