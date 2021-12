Pellegrino: “Senza aiuti futuro a rischio per il 50% delle imprese del turismo organizzato”

19:30

Il 50% delle imprese del turismo organizzato potrebbe non riuscire a continuare l'attività nel 2022. A dirlo è il presidente di Aidit, Domenico Pellegrino, intervistato oggi da Adnkronos/Labitalia. “Abbiamo un intero mondo economico, quello del turismo, che è completamente paralizzato da decisioni che cambiano di continuo - ha spiegato -. Registriamo un calo delle attività dell'80% nel 2020 e nel 2021, e per alcune imprese anche qualcosa di più”.

Pubblicità

Pellegrino ha ribadito la situazione difficile del comparto. “Il turismo organizzato, il nostro settore, conta 13mila imprese e 86mila lavoratori. Ma da un nostro sondaggio è emerso che il 50% di queste imprese e di questi lavoratori ha manifestato l’impossibilità di proseguire la propria attività nel 2022, come conseguenza delle misure che hanno paralizzato il settore”.



Pesa, in particolare, la mancanza di certezze sul fronte della proroga della cassa integrazione. “La cassa covid non è stata rinnovata nella manovra e così, dal 1° gennaio, decine e decine di migliaia di lavoratori nel turismo saranno a rischio licenziamento perché le imprese non sapranno come fare a mantenerli in organico vista la crisi che stanno affrontando”.



Per il presidente di Aidit “bisogna passare dalle parole ai fatti”.