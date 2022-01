11:54

Il turismo italiano e il mondo delle agenzie perde una delle sue figure storiche e punto di riferimento per il settore. Si è spento Mario Bevacqua, titolare della Trimondo Viaggi e già presidente dell’Uftaa, l’associazione internazionale delle agenzie di viaggi, oltre ad avere in passato ricoperto anche il ruolo di presidente di Fiavet Sicilia.

“La scomparsa di Mario Bevacqua priva il vasto e articolato mondo del turismo, non solo siciliano, di un sicuro e autorevole riferimento, per competenza e passione”, ha dichiarato il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci al quotidiano La Sicilia. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Catania Salvo Pogliese: “Siamo sinceramente grati a un uomo che con stile sempre signorile ha lasciato un incancellabile segno di rara passione sociale e insuperabile competenza professionale tra gli agenti di viaggio di tutto il mondo”, conclude Pogliese.



Bevacqua era ben noto nel settore per le innumerevoli battaglie portate avanti per i diritti della categoria. Il direttore e la redazione di TTG Italia sono vicini alla famiglia in questo tristissimo momento.